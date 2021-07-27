Подгорица, , 12:31 — REGNUM Сербия пытается доказать, что Черногория является сербским государством, что черногорцы — это сербы, и что черногорской церкви и культуры вовсе и не существует. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович 26 июля.

Мило Джуканович UNCTAD

«Сербия уже не одно столетие, под натиском великосербского национализма, пытается присвоить Черногорию, сделать ее частью сербской государственной и культурной идентичности. Поэтому они выступали против черногорской независимости», — заявил Джуканович в интервью словацкому агентству ТАЗ.

По словам Джукановича, главной проблемой в настоящий момент является то, что «сербский национализм» стал государственной политикой Сербии.

«Сербия сегодня через свою государственную политику ставит под вопрос черногорскую независимость. Они этого не хотят признать, но своими действиями они угрожают нашей независимости. Поэтому очень важно отказаться от иллюзий о том, что изменение границ на Западных Балканах возможно. Когда Сербия откажется от таких претензий по отношению к Черногории, тогда мы сможем использовать опыт сотрудничества Чехии и Словакии», — подытожил Джуканович.

Напомним, что президент Черногории Мило Джуканович отрицает исторические связи между сербским и черногорским народами. Он поддерживает раскольническую «Черногорскую православную церковь» во главе с лишенным сана православным священником Мирашем Дедеичем. Эта церковь в 1998 году на территории Черногории была зарегистрирована как неправительственная организация.