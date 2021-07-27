Москва, 27 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в 2021 году урожай подсолнечника будет неплохим, стабильности цен на подсолнечное масло угрожает монополизация каналов сбыта и, как следствие, отсутствие реальной конкуренции среди розничных торговцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло в супермаркете

«Судя по всему, урожай в этом году будет неплохим. Но есть еще так называемый канал сбыта, который монополизирован несколькими федеральными торговыми сетями. И то, что их роль в росте цен очевидна, показывает последняя установка, озвученная президентом страны о том, что надо развивать ярмарки выходного дня и прочие формы торговли, когда мелкие и средние производители получают возможность выйти напрямую к потребителям со своей продукцией. Поэтому главный фактор, который реально угрожает стабильности цен, — это отсутствие реальной конкуренции среди розничных торговцев», — сказал Мурзаев.

По его словам, пока такой порядок сохраняется, существует вероятность нерыночного ценообразования.

«Второй фактор, на который не в состоянии влиять ни аграрии, ни сельхозпроизводители, — это колебание курса национальной валюты. Значительное снижение курса рубля способно снова вызывать рост цен на ряд продуктов питания. В том числе и на подсолнечное масло», — уточнил Мурзаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, согласно которым ранние сорта подсолнечника в России не смогут «налиться» из-за аномальной жары.