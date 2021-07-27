* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:36 — REGNUM В Афганистане в результате столкновений с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа погибли четверо сотрудников сил безопасности республики. Об этом 27 июля сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что ещё двое сотрудников сил безопасности Афганистана были ранены. В результате столкновений ликвидированы 25 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала вывода из Афганистана международного военного контингента в стране выросло число жертв среди мирного населения.

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