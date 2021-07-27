* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 27 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Афганистане в результате столкновений с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа погибли четверо сотрудников сил безопасности республики. Об этом 27 июля сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Отмечается, что ещё двое сотрудников сил безопасности Афганистана были ранены. В результате столкновений ликвидированы 25 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала вывода из Афганистана международного военного контингента в стране выросло число жертв среди мирного населения.

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