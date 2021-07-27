Иркутск, 27 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Из-за высокой приточности Байкала с 27 июля вновь изменён режим работы Иркутского гидроузла. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области, среднесуточные сбросные расходы составят уже не 3200 м³/с, а 3300 м³/с. Все оперативные службы в Иркутска привели в полную готовность.

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Каждые два часа проводят мониторинг уровня воды. По данным на 26 июля, в Иркутске подтопило 31 участок и 19 домов в садоводстве «Елизовский».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в июле, по прогнозу, полезный приток в озеро Байкал составит 6000−7000 м³/с (120−140% нормы).

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