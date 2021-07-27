Оренбург, 27 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области (по состоянию на 23 июля) готовность объектов ЖКХ и социальной сферы составляет 54%, что соответствует показателям аналогичного периода 2020 года, сообщает региональный минстрой.

Котельная

По данным ведомства, из 15,2 тыс. многоквартирных жилых домов к зиме подготовлено 8939 (59%); из 3,1 тыс. объектов социальной сферы — 1805 зданий (58%); из 2,5 тыс. котельных и мини-котельных — 1386 единиц (55%); из 202 тепловых пунктов — 92 (46%).

Заменили тепловые сети — 42% от плана, обновили 61% водопроводных сетей. Всего в 2021 году будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 90 объектов коммунальной инфраструктуры. На 31 объекте работы уже завершились.

За счет средств муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на 72% от запланированного объема.