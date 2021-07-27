Москва, 27 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Граждане России должны быть бдительными, чтобы не попасться на удочку мошенников, придумавших новый способ кражи денег. Об этом предупредили в Сбербанке.

Álvaro Ibáñez Мессенджеры

В финансовой организации сообщала, что злоумышленники научились выманивать средства у российских граждан через мессенджеры под видом розыгрышей. За участие в лотерее организаторы обещают приз в размере нескольких тысяч долларов.

«Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт»,— сообщили в банке.

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Участникам акции предлагается выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдаёт размер приза — от $10 до $5000. Затем, якобы попавшему топ-100 пользователю соцсети обещают ещё пять денежных призов, выигрыш от которых в общей сложности может составить несколько тысяч долларов.

Однако по российскому законодательству перевод средств между резидентами в иностранной валюте запрещён, поэтому мошенники напоминают о необходимости конвертации средств в рубли, за что требуют оплатить небольшую комиссию. Для этого «жертве» нужно ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трёхзначный код с оборотной стороны, после чего операцию необходимо завершить кодом из смс-сообщения. Таким образом аферисты не только выманивают комиссию, но и похищают все деньги со счетов граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, с телефонным мошенничеством и обманом в онлайн-играх сталкивались 76% российских школьников. Примерно 13% пострадавших от кибермошенников — моложе 20 лет. Пользуются злоумышленники тем, что жертвы плохо знают основные правила информационной безопасности.