Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Ярославской области учёные Института биологии внутренних вод РАН им. И.Д. Папанина изучат состояние рыбы ряпушки в Плещеевом озере. Об этом сообщает национальный парк «Плещеево озеро».

Плещеево озеро

Переславская ряпушка — эндемичная форма европейской ряпушки, обитающая только в Плещеевом озере. Она занесена в Красную книгу.

«В ходе экспедиции специалисты проведут отлов и биологический анализ переславской ряпушки, при помощи гидроакустического метода оценят её пространственное распределение», — сообщили в национальном парке.

Для отлова ряпушки на Плещеевом озере получено разрешение Росприроднадзора. В итоге учёные получат данные о численности ряпушки, местах её обитания и различных характеристиках поголовья. Кроме того будут получены данные о распределении температуры воды и содержании в ней кислорода.