Уфа, 27 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Местного жителя заподозрили в убийстве приятеля в Уфе. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Сообщается, что вечером 26 июля в микрорайоне Сипайлово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в машине, которая была припаркована около супермаркета, находится мужчина, который сознался в убийстве человека.

«Прибывшие правоохранители обнаружили в автомобиле двух мужчин. Один пояснил, что является работодателем второго. Якобы, тот пришел увольняться и на вопрос о причинах ответил, что совершил убийство. Второй, 62-летний уфимец подтвердил, что выпивал со знакомым на берегу реки Белой и в ходе возникшего конфликта ударил оппонента», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии нашли на песке тело 59-летнего мужчины.

Отмечается, что подозреваемый ранее был судимый за аналогичное преступление. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшей работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужденного заподозрили в убийстве сокамерника.