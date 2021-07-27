Индонезия не готова отказаться от угля
Джакарта, 27 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Ряд стран согласились контролировать выбросы углекислого газа в атмосферу, удерживая повышение средней глобальной температуры ниже 2 °C, сообщает CNBC Indonesia.
Четыре государства, включая Канаду, Францию, Италию и Великобританию, готовы удержать повышение средней глобальной температуры ниже 1,5°C к 2030 году или даже раньше.
Ожидается, что Германия прекратит использование угля к 2038 году.
Индонезия, Китай, ЮАР, Индия не ставят себе такой цели. Считается, что до сих пор Индонезия не имеет четкой политики по сокращению угля. Австралия, Япония, Мексика, Турция и США также «зависимы» от угля.
При этом три страны проводят ряд мер по сокращению использования угля, а именно Бразилия, Китай и Европейский союз.
Как сообщало ИА REGNUM, десятки тысяч иностранных граждан покинули Индонезию с начала июля.