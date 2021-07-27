Вашингтон, 27 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Компания CBS Studios перезапустит сериал «Все ненавидят Криса» в виде анимационного шоу. Об этом сообщило издание Deadline.

(сс) Marcos Ramírez Пульт от телевизора

По данным СМИ, сценаристом и исполнительным продюсером мультсериала станет Санджай Шах («Царь горы», «Южный парк»). Дата выхода шоу пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что комедийный сериал «Все ненавидят Криса» транслировался с 2005 по 2009 год. Шоу основано на реальных событиях, происходивших в детстве с создателем проекта — комиком Крисом Роком.