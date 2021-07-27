Москва, 27 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Власти Мальдивской Республики с 26 июля ужесточили правила въезда иностранных туристов. Для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19 у туристов осталось на 24 часа меньше, чем было, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) dronepicr Мальдивы

Все туристы должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 до въезда на Мальдивы, включая тех, кто сделал прививки или переболел коронавирусом.

ПЦР-тест должен быть проведен не ранее чем за 72 часа до вылета из пункта отправления. Прежде этот срок был за 96 часов до вылета на Мальдивы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в мае 2021 года оказалась лидером по количеству иностранных туристов на Мальдивских островах.

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