Казань, 27 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Татарии в 2020 году проложили 15 тыс. погонных метров трубок для подачи кислорода больным с коронавирусом, заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

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«В 2020 году в целях модернизации наших всех инфекционных госпиталей были выполнены работы по обеспечению госпиталей резерва медицинским кислородом. Проложено больше 15 тыс. погонных метров кислородных трубок в учреждениях по всей республике», — цитирует спикера «Татар-информ».

Кроме этого, установили 2221 клапан, 1540 увлажнителей, в восьми учреждениях смонтировали дополнительно 14 газификаторов для хранения медицинского кислорода. Всего на оснащение кислородом временных инфекционных стационаров РТ направили 259 млн рублей, уточнил представитель республиканского минздрава. Такой объем проделанных работ был выполнен согласно рекомендациям Минздрава РФ, добавил Фатихов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в казанском ТЦ «Леруа Мерлен» открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса.

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