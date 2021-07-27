Москва, 27 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Рост доходов граждан сможет поднять Россию в топливном рейтинге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Главное, что может поднять Россию в этом топливном рейтинге — это рост доходов граждан. Надо повышать прожиточный минимум и МРОТ. Для этого правительство, в том числе, должно пересмотреть налоговую политику в отношении экспортеров нефти и газа и прекратить возмещать им НДС, на чем бюджет ежегодно теряет 1,5−2 трлн рублей. Не решив проблему доходов населения, Россия навсегда рискует остаться бедной страной-бензоколонкой», — заявил Миронов.

Говоря о росте цен на топливо, который в 2021 году в странах Европы выше, чем в России, парламентарий напомнил, что в большинстве стран этому предшествовало снижение стоимости бензина из-за подешевевшей нефти в кризис.

«У нас никакого снижения, как вы помните, не было — при любой погоде на мировых нефтяных биржах бензин на российских заправках только дорожает. Пора, наконец, отменить налоговый маневр, пресловутый демпфер и прекратить платить «дань» нефтяникам из бюджета», — предложил депутат Госдумы.

Согласно данным экспертов РИА Рейтинг, на первом месте по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы оказался Казахстан, где в пересчете на рубли там литр стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля, тройку замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр.