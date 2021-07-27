Чита, 27 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 55 472, причём 280 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 49 532 пациента (+244 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1141 человек (+12 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 187 находится в тяжёлом состоянии (-28 за последние сутки), 67 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-11 за последние сутки).

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