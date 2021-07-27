Тбилиси, 27 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс 27 июля прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюз».

Spartaky Парламент Грузии

Сообщается, что запланированы встречи главы ПАСЕ с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучавой и другими представителями руководства страны. На 28 июля назначены встречи Демса с лидерами грузинских оппозиционных партий.

Кроме того, Демс планирует встретиться с представителями парламентской делегации Грузии в ПАСЕ и парламентского совета по гендерному равенству.

Стоит отметить, что в Грузии в начале июля накалились отношения между властями страны и оппозицией. Это произошло после того, как в ходе протестов против проведения гей-парада в Тбилиси пострадали более 50 представителей СМИ лидеры оппозиции обвиняют в произошедшем правительство и требуют его отставки.