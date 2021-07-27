Токио, 27 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории столицы Японии, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, было выявлено 2848 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за все время пандемии. Об этом 27 июля сообщает телеканал NHK.

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При этом прошлое наибольшее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Токио было зафиксировано 7 января нынешнего года (2520).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на летних Олимпийских играх в Токио.