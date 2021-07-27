Соледар, ДНР, 27 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 64 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 27 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 16 снарядов калибра 122 мм, четыре мины калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Весёлое, Яковлевка, Старомихайловка, Красный Октябрь», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удалось, поскольку украинская сторона не признала факт ведения огня. Обошлось без жертв среди мирного населения.

Напомним, ранее в результате обстрела окраин Донецка была повреждена линия электропередачи, питавшая оборудование шахты имени Скочинского.

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