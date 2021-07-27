Самара, 27 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Более 570 нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021» в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что всего в рамках этой операции сотрудники правоохранительных ведомств выявили 571 нарушение миграционного законодательства.

«Выявлено 87 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму более одного миллиона рублей. В отношении четырех иностранцев принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в Красноярском районе были выявлены 56 иностранных граждан на территории строящегося коттеджного поселка. Там они работали строителями. В отношение 12 человек, у которых не было соответствующих разрешений на работу, были составлены административные протоколы.

На территории тепличного комплекса в Кинельском районе выявлены 35 граждан, которые работали овощеводами. В результате к административной ответственности были привлечены шесть человек.