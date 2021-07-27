Иркутск, 27 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3703 человек, причём 33 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 27 июля 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 84 231 человек (+395 за последние сутки). Госпитализированы 5430 (-233 за последние сутки). Выздоровели 73 140 пациентов (+218 за последние сутки).

Ещё 371 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за последние сутки).

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