Рига, 27 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Из-за продолжительной засухи урожай зерновых в Латвии будет меньше, чем мог бы, а качество самого зерна ниже. Об этом зампредседателя организации «Крестьянский Сейм» Майра Дзелзкалея-Бурмистре сообщила государственному радио страны на русском языке «Радио 4».

Cap.ru Урожай зерновых

«Засуха оказывает свое влияние. Урожайность ниже, чем прогнозировалось месяц назад, на 15−20%. И качество зерна и рапса тоже. Зерно очень маленькое, и это будет влиять на качество, это не будет экстра-класс», — рассказала она.

Она добавила, что засуха также повлияла и на овощи. Урожайность картошки и других культур тоже будет, по оценке специалистов сельского хозяйства, ниже, чем в прежние годы.

По ее словам, основной объем выращенных в Латвии зерновых идет на экспорт (в Европу, на Ближний Восток, но больше всего в Северную Африку), и в нынешнем году его объем будет меньше — и в тоннах, и в деньгах.

Дзелзкалея-Бурмистре считает, что ситуацию не спасет даже дождь, которого все ждут: «На данный момент дождя больше не надо: всё уже поспело и нужно собирать. Дождь может повлиять только на следующий урожай. Потому что на следующей неделе уже начнётся посев рапса, так что эта влажность, на которую мы надеемся, поможет урожаю следующего года».