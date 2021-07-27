Симферополь, 27 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 июля. Накануне, 26 июля, сообщалось о 389 новых заболевших.

Коронавирус

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Выписали за минувшие сутки сразу 418 человек. За тот же период в регионе зарегистрирована смерть ещё восьми ковид-пациентов.

На 27 июля в коронавирусных стационарах Крыма остаются 3 208 человек, дома лечатся от СOVID-19 ещё 4030 пациентов.

Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 58 301 человек, выздоровели 49 417 пациентов. Скончались за всё время 1 714 крымчан.