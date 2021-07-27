Нью-Дели, 27 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Общее количество погибших в течение последних пяти суток в результате мощных муссонных ливней и наводнений в западном индийском штате Махараштра увеличилось до 192. Об этом 27 июля сообщает правительство штата, заявление которого приводит газета Hindustan Times.

Chandan Singh Наводнение в Индии

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«В Махараштре число погибших после наводнений и оползней возросло до 192 после того, как были найдены еще 28 тел, большинство из них в Райгаде», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что 95 человек из этого числа погибли в Райгаде, 45 — в Сатаре, 21 — в Ратнагири, 12 — в Тхане, семь — в Колхапуре, по два — в Синдхудурге, Аколе, Пуне и Вардхе, и еще четверо — в Мумбаи.

Кроме этого, отмечается, что не менее 48 человек пострадали в результате разгула стихии и еще 25 числятся как пропавшие без вести.

Отметим, 26 июля власти штата Махараштра сообщили о 164 погибших и 100 пропавших без вести в результате мощных муссонных ливней и наводнений.