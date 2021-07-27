Майминский район, Алтай, 27 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В ходе эпидрасследований по факту вспышки COVID-19 в детском лагере «Манжерок» на Алтае выявлен ряд нарушений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, работа учреждения завершена досрочно.

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Отмечается, что воспитанники обращались к врачам с симптомами ОРВИ, однако администрацией лагеря меры не были приняты. Кроме того, выявлены нарушения в части общения детей с родителями, приёма детей и так далее.

В результате один из детей поступил в Майминскую районную больницу с высокой температурой, рвотой и головной болью. 24 июля у него подтвердили заболевание COVID-19. Всего к настоящему времени коронавирус выявлено у 24 детей и трёх вожатых.

«У преимущественного большинства детей заболевание протекает в бессимптомной форме. Все дети направлены для лечения по месту жительства, сведения переданы в в медицинские организации для организации медицинского наблюдения, контактные лица находятся на карантине», — отметили в управлении.

В отношении руководства Горно-Алтайского педагогического колледжа, осуществляющего деятельность в лагере, возбуждено административное производство. Эпидемиологическое расследование продолжается.