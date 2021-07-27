Москва, 27 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Москве более половины договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) во втором квартале 2021 года взяты с помощью кредитов. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба управления Росреестра по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Всего во втором квартале зарегистрировано 18 768 ДДУ в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что на 15% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда зарегистрировали 16 312 сделок.

«В этом году средняя доля кредитных сделок стабильно держится на уровне 51%», — рассказал глава управления Игорь Майданов. Он отметил востребованность ипотечных продуктов на рынке.