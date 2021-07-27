Кемерово, 27 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 27 июля в регионе выявили 207 новых носителей SARS-CoV-2, пятеро пациентов скончались.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

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Как сообщает оперативный штаб, 198 пациентов выздоровели. Всего в Кузбассе 42 391 человек вылечился от коронавируса. Также известно, что в регионе медицинскую помощь получают 1910 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15 059 человек.

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