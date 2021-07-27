Оренбург, 27 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области снижаются темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом эпидситуация в регионе остается тяжелой, особенно в восточной части. Об этом заявила на заседании областного правительства вице-губернатор — заместитель председателя правительства по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова, сообщает пресс-служба губернатора.

(сс) qimono Вакцинация

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Губернатор Денис Паслер заявил, что принципиально важно к 1 сентября охватить вакцинацией максимальное число педагогов. Только так можно обеспечить безопасный учебный год, считает он.

По состоянию на 26 июля в Оренбуржье прививку от COVID-19 сделали 45% работников сферы образования. Паслер подчеркнул, что этого недостаточно и поручил главам муниципальных образований взять задачу на ежедневный контроль.

«В 2020 году после того, как дети пошли в школу, был серьезный всплеск заболеваемости. Теперь у нас есть вакцина, и мы должны пользоваться возможностью обезопасить как детей, так и их педагогов», — сказал губернатор.

По данным минздрава, лидером по темпам вакцинации является Оренбург, где привито 58% горожан от плана.

За неделю (19−25 июля) с подозрением на COVID-19 госпитализировали в среднем 232 оренбуржца в сутки. На 26 июля в больницах с пневмонией проходят лечение 2224 пациента, из них у полутора тысяч диагностирована коронавирусная пневмония. За сутки ковид-госпитали используют 22 тонны медицинского кислорода, большую часть по-прежнему производят в Новотроицке.