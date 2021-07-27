Архангельск, 27 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Архангельскую область поступила однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

«Вакцина будет использоваться для ревакцинации и для вакцинации тех, кто уже переболел. Использование вакцины показано лицам старше 18, но младше 60 лет. Что касается ревакцинации других групп населения, возможна она при помощи вакцины «Спутник V», которая в большом количестве находится в регионе, и планируется осуществить крупную поставку в ближайшие дни», — сообщил глава ведомства Александр Герштанский.

По данным регионального оперштаба, вакцинацию от коронавируса в Архангельской области прошли почти 156 тысяч человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать как минимум 516 тысяч жителей региона.