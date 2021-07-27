Ярославль, 27 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Вечером 26 июля в Ярославле 15-летний подросток на мотоцикле сбил 9-летнего мальчика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ярославской области.

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Авария случилась в частном секторе Дзержинского района Ярославля, на 1-ой улице Кольцова.

«По предварительной информации 26 июля около 18.30 водитель мотоцикла, молодой человек 2006 года рождения, не имея права управления транспортным средством, произвел наезд на пешехода — мальчика 2012 года рождения», — рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Сейчас пострадавший госпитализирован с травмами. По факту ДТП проводится проверка.