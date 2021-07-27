Душанбе, 27 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Власти Таджикистана не рассматривали вопрос принятия афганцев, которые ранее сотрудничали с военными США в Афганистане. Об этом 27 июля сообщил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

(сс) Joe Burger Кабул

«Вопрос принятия на территории Таджикистана афганцев, работавшими с войсками США, не рассматривался», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала окончательного вывода международных сил из Афганистана в ходе интенсивных боевых действий в этой стране было убито и ранено рекордное число гражданских лиц.

Так, за период с 1 мая в Афганистане 783 мирных жителя были убиты и 1609 получили ранения, что почти эквивалентно числу жертв за первые четыре месяца года, и является самым высоким показатели за май и июнь с тех пор, как ООН начала вести учёт в 2009 году.

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