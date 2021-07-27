Москва, 27 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В России как минимум ранние сорта подсолнечника не смогут «налиться» из-за аномальной жары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал прогнозы Масложирового союза России о предстоящем росте объемов производства подсолнечного масла.

Подсолнечное масло

«Да, действительно, потенциально урожай семечки подсолнечника 2021 года может стать рекордным по сравнению с 2020 и 2019 годами, — сказал Ермоленко. — Дело в том, что спрос на масло подсолнечника уже не первый год растёт. Это связано с увеличившимся спросом со стороны таких стран, как Китай и Индия. И рост будет продолжаться как минимум до 2024 года. С другой стороны, хороший урожайный 2020 год, изменения в подходе аграриев к технологиям выращивания подсолнечной семечки, увеличивающийся спрос со стороны Китая, Индии, Египта, Турции и прочих стран, подсевший за год рубль помогли нашим аграриям не просто заработать, а очень хорошо заработать. Как следствие, посевные площади подсолнечника по России увеличились на 15%. Так что в этом году должны собрать даже больше, чем в прошлом».

С другой стороны, как подчеркнул Ермоленко, в настоящее время идет стадия «налива» семечки, когда она формирует полезный потенциал.

«Но аномальная жара этого года уже не даст налиться подсолнечнику, как минимум ранним сортам, — пояснил эксперт. — Что толку, что мы его соберем — если семечка из-за жары не нальётся, мы соберем лишь одну шелуху. А с шелухи масла не получим. Пока из-за жары пострадали лишь ранние сорта, но их доля менее 10%. В основном в РФ сажают среднеспелые сорта. Пострадают ли позднеспелые сорта от жары, еще не понятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у российских аграриев есть все основания ждать роста производства подсолнечного масла.