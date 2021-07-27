Москва, , 11:10 — REGNUM Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза может быть связано с переговорами главы государства с Китаем о поставках вакцины от коронавирусной инфекции, а также с потенциальным отказом от признания Тайваня. Об этом в статье, опубликованной в телеграм-канале, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дипломат обратила внимание на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сделанное 16 июля. В нём Томас-Гринфилд, указала на то, что Пекин пользуется «давлением вакцинной дипломатии» на Гаити, потому что страна входит в перечень государств, поддерживающих дипломатические связи с Тайванем, а не с Китаем.

«Не исключено, что американцам стало известно о контактах Пекина и Порт-о-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах, которыми американцы с маленьким карибским государством делиться не хотели», — отметила Захарова.

Кроме того, известно, что определённая часть исполнителей убийства президента Гаити после совершённого преступления скрывалась в представительстве Тайваня. А значительная часть задержанных прибыла в страну рейсом из Колумбии — одного из «оплотов» Вашингтона в Латинской Америке. Билеты приобретались на кредитную карту расположенного в американском штате Флорида охранного агентства CTU Security, которое, по сообщению разведывательных служб Венесуэлы, было причастно к покушению на главу правительства Венесуэлы Николаса Мадуро.

Официальный представитель МИД РФ уверена, что США не собираются реально помогать Гаити, однако активно вмешались во внутриполитическую повестку республики после убийства президента Жовенеля Моиза.

«Сразу после убийства президента Гаити американцы и дружественные им колумбийцы направили в республику свои миссии. Вопрос коронавируса и инфраструктурного развития в охваченной эпидемией стране стал второстепенным, хотя в Гаити и поступила небольшая партия американских вакцин Pfizer, видимо для того, чтобы отошли на второй план китайские намерения оказать содействие Порт-о-Пренсу с вакцинацией», — подчеркнула российский дипломат.

«Помогать стране реально США не собираются, зато во внутриполитическую повестку вмешались очень активно: после того, как Клод Жозеф (и.о. премьер-министра Гаити — Прим. ИА REGNUM) сделал свое дело, американцы поддержали смену исполняющего функции высшего должностного лица в стране, теперь это премьер-министр Ариэль Анри», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФМария Захарова заявила, что реакция Вашингтона и американских правозащитников на сообщения о предполагаемой причастности частной военной компании (ЧВК) США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза позволяет увидеть «ужасающую картину» для «коллективного Запада».

Напомним, нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено неизвестными в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. По данным полиции, заказчиком убийства президента Гаити является бывший чиновник, работавший в гаитянском минюсте.