Таллин, 27 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Парламентские фракции двух правящих в Эстонии партий — Центристской и Реформистской — не договорились о возможных кандидатах на пост президента. Об этом сообщило гостелерадио страны ERR со ссылкой на состоявшиеся заседания.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Так, фракция центристов обсудила подготовку к выборам кандидата в президенты, но председатель партии и нынешний спикер парламента Юри Ратас был вынужден признать, что поиски приемлемого по крайней мере для трех парламентских партий кандидата пока не увенчались успехом.

«Сегодня никакого конкретного имени я назвать не могу, поскольку соглашения между партиями нет», — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас, который также заявил, что на пост президента претендовать не будет.

Сообщается, что за пять недель до выборов президента Эстонии в парламенте страны реформисты также не сумели найти устраивающего всех претендента на этот пост. Ранее от предложения реформистов возглавить государство отказались уже два кандидата.