Таллин, 27 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Несмотря на экстремально жаркую погоду, установившуюся в Эстонии, в главном питьевом резервуаре столицы Эстонии озере Юлемисте все еще достаточно воды. Об этом сообщили в муниципальном предприятии по водоснабжению города Tallinna Vesi.

Neil Tackaberry Вода

Утверждается, что жителям и гостям столицы не стоит беспокоиться. По словам руководства предприятия, снежная зима стала главной причиной наполнения озера питьевой водой.

Кроме того, если воды в озере Юлемисте будет не хватать, то жители столицы получат ее из водохранилищ Соодла и Паункюла. Последний раз таллинцы получали воду из водохранилища Паункюла в 2018 году, и там к концу лета осталось менее трети запасов воды.

Но ситуация в других городах Эстонии не такая радостная, прокомментировали сообщение в Таллинском технологическом университете.

Если жители столицы пьют поверхностную воду, объем которой зависит от количества осадков, то в других частях Эстонии используются подземные воды, уровень которых во многих местах начал падать.

«Например, недалеко от Таллина в Виймси, уже есть проблема, и новое строительство в Пальяссааре было остановлено из-за нехватки грунтовых вод», — рассказала исследователь университета Кай Кюннис-Беренс.