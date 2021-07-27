Уфа, 27 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Трех человек заподозрили в похищении человека и вымогательстве в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

chap15 Похищение

По версии следствия, в г. Туймазы в конце июня — начале июля текущего года двое неустановленных лиц, которые действовали по указанию подозреваемых в возрасте от 33 до 50 лет, похитили 29-летнего работника автосервиса и вывезли его на автомобиле в безлюдное место. Следователи считают, что они избили его и потребовали передать фигурантам уголовного дела деньги. В материалах уголовного дела указано, что потерпевший согласился выполнить требования, поскольку опасался за свою жизнь.

«Спустя 2 дня сами подозреваемые встретились с потерпевшим и, угрожая расправой, потребовали от него передать им до вечера 1,6 млн рублей, а когда потерпевший не выполнил их требования, нанесли ему побои, повторно высказав свои требования. Потерпевший согласился передать деньги, однако, впоследствии обратился с заявлением в ФСБ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка установили личности подозреваемых и задержали их.

Отмечается, что во время обысков по местам жительства фигурантов уголовного дела сотрудники правоохранительных ведомства нашли и изъяли документы и предметы, которые имеют значение для уголовного дела, а также боеприпасы и огнестрельное оружие.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.