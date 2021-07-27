Москва, 27 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В России планируют создать отечественный аналог системы бронирования Booking.com. Планы мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года начали обсуждать в правительстве РФ, пишет «Коммерсант».

«Трёхзвёздочный» отель

Национальную систему бронирования отелей и туристических услуг планируется создать к концу 2024 года. Согласно документу, система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу по управлению распределительными процессами средств размещения в России.

Отмечается, что планы создания отечественного аналога Booking на туристическом рынке обсуждаются с 2014 года. Предложения по его реализации планировалось представить в 2015 году, но проект развития не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма до 2035 года.

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