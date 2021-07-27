Кито, 27 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На минувшей неделе Административный суд Эквадора признал недействительным эквадорское гражданство, которое было предоставлено основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, официальное уведомление о чем защита журналиста получила 26 июля. Об этом 27 июля сообщил адвокат Ассанжа — Карлос Поведа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Судьи административного суда согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам сегодня (26 июля — ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

При этом обжаловать судебное решение возможно через называемые горизонтальные апелляции для расширения и разъяснения, и через окончательную апелляцию в кассационной инстанции, причем адвокат Ассанжа должен участвовать в слушаниях.

В то же время, решение Административного суда Эквадора о лишении Ассанжа гражданства основывается на отчет Управления финансового национального контролера, где говорится о процедурных нарушениях и несоответствии критериям предоставления гражданства.

Как отметил Поведа, последние являются только предположениями, и действия Управления финансового контролера, по его мнению, говорят о политических интересах, так как обвинение не сумело подтвердить ни одно из заявленных нарушений и не предоставило доказательств. При это адвокат также указал на нарушения по ходу процесса, затруднявшие действия защиты.

«С первого слушания мы заявляли, что Джулиана привлекли к суду не по закону, документы должны быть переведены, потому что у него английский язык… Сам я узнал о судебном процессе, когда зашел на сайт суда», — добавил он.

Напомним, Джулиан Ассанж, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции и был задержан утром 11 апреля 2019 года по запросу США. С того момента он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.