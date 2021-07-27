Воронеж, 27 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Заявление о признании банкротом ОО «Воронежская областная организация Союза архитекторов России» поступило в Воронежский арбитражный суд от межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы №15. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил 16 июля. 22 июля Воронежский арбитраж вынес определение оставить иск без движения — до 23 августа.

«Заявление подано с нарушением требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в определении суда. Речь идёт об отсутствии ряда документов, которые истец должен представить в суд до 23 августа.

Согласно открытым данным, ОО «ВООСАР» по итогам 2020 года имеет кредиторскую задолженность в сумме более 2,7 млн рублей.