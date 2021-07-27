Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Полицейские Петербурга задержали злоумышленника, который вступил в конфликт с персоналом кафе на проспекте Ветеранов, д. 118, а затем, в ночь на 25 июля, совершил поджог этого учреждения общественного питания. Кафе сгорело, ущерб составил 7,5 млн рублей, люди не пострадали. Как выяснилось, у злоумышленника была сообщница.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Подозреваемый в поджоге кафе в Петербурге

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 31-летнего мужчину и 40-летнюю женщину», — сообщили 27 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело части 2 по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»). Виновным по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.