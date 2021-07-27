Кабул, 27 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Более 180 боевиков уничтожили за минувшие сутки национальные силы обороны и безопасности Афганистана. Сообщение об этом опубликовано 27 июля на странице афганского министерства обороны в Twitter.

Афганистан

По данным ведомства, за 24 часа 187 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, ещё 112 — ранены. Боевые операции проводились в 15 провинциях, включая Кандагар, Гильменд, Кундуз.

Так, в провинции Балх правительственным силам удалось отбить у боевиков район Калдар. Здесь находятся город Хайратон и мост, который связывает Афганистан с Узбекистаном.

В провинции Каписа под контроль военных перешли районы Дара Фаррох Шах и Дара Калан, в провинции Фарьяб им удалось уничтожить одного из командиров спецназа противника Кари Хайятуллу.

Как сообщало ИА REGNUM, 47% жителей США в недавнем опросе отметили, что считают ошибкой участие их страны в войне в Афганистане.

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