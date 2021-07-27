Барнаул, 27 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае вариант введения QR-кодов для привитых от коронавируса не рассматривают. Об этом сообщил 27 июля губернатор региона Виктор Томенко в ходе пресс-конференции. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Светлана Шаповалова Здание Правительства Алтайского края

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"У меня тоже есть QR-код, пока где его применить в Алтайском крае, не знаю. Во многих учреждениях — культуры, спорта и так далее: в крае введена посещаемость на уровне 50 процентов, действует масочный режим, особый входной контроль, антисептики. Поэтому необходимости введения контроля по QR-кодам пока не было», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 27 июля 2021 года среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 977 человек, +58 за последние сутки) и ОРВИ (37 714 человек, +196 за последние сутки).

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