Ярославль, 27 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Ярославле завершение ремонта Которосльной набережной сдвинулось минимум на неделю. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

City-yaroslavl.ru Ремонт Которосльной набережной

О сроках работ на Которосльной набережной и улице Комсомольская на общегородском совещании в мэрии рассказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 июля было открыто движение по участку Которосльной набережной в районе музея-заповедника. Но на этом дорожные работы не были завершены, поскольку тротуар так и не заасфальтировали. Изначально в мэрии ремонт обещали завершить за 15 дней, но позднее признали, что не успеют и перенесли срок на начало августа. 27 июля стало известно, что ремонт откладывается ещё минимум на неделю.

«В связи с ожиданием поставки закладных деталей для установки освещения на пешеходной дорожке работы по асфальтировке тротуара отложены и будут продолжены на следующей неделе… А сами столбы еще позднее на неделю. Все под заказ», — сообщил глава «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев.

Кроме того, подрядчик дважды перекладывал асфальт на проезжей части Которосльной набережной. Первый вариант не был принят из-за неровной укладки.

«К сожалению, в процессе приемки выполненных работ по устройство асфальто-бетонного покрытия заказчиком были выявлены несоответствия уложенного покрытия требуемой ровности. И подрядчику пришлось на основании нашего акта-предписания выполнить работы по замене покрытия на площади более 600 квадратных метров», — рассказал Глеб Масленцев.

На данный момент покрытие площадью 2707 квадратных метров переложили, заменен бортовой камень, осталось дождаться деталей для установки освещения на пешеходных дорожках. Что касается параллельно идущего ремонта улицы Комсомольская, то он по графику должен быть завершен к 30 августа.

Начало ремонта на Комсомольской

«В рамках выполнения работ планируется ремонт всех существующих колодцев, с заменой их на плавающий тип. Укладка двуслойного асфальтобетонного покрытия площадью 4260 квадратных метров, замена 560 погонных метров бортового камня и ремонт тротуаров с устройством тротуарной плитки площадью 2489 квадратных метров. В настоящее время работы ведутся по нечётной стороне улицы и планируются к завершению к 12−15 августа. Бортовой камень установлен на 100 процентов, в ближайшее время ждём поставку тротуарной плитки и приступим к установке её на тротуарные дорожки», — отчитался глава «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».

Мэр Ярославля Владимир Волков в заключение попросил подчиненных «ускориться» с работами на Которосльной набережной, а также решить вопросы с хозяевами трубопроводов на улице Комсомольская, чтобы «один раз закрыть, отремонтировать и больше там ничего не перекапывать».