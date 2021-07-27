Челябинск, 27 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Челябинске завершили расследование уголовного дела против местного жителя, устроившего слежку за одной из женщин. Об этом сообщает областное управление СКР.

Шпионаж

По данным следствия, преступление было совершено в 2019 году. Обвиняемый следил за гражданкой при помощи специального технического устройства. В частности, он нелегально получал сведения о её передвижениях.

Следователи заявляют, что собрали по этому делу все доказательства. Теперь гражданина ждёт суд.