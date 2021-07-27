Калуга, 27 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На автодорогах Калужской области с начала 2021 года зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли дикие животные. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерство природных ресурсов и экологии.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Лоси на автодороге

В столкновении с автомобилями погибли пять косуль, четыре лося и бобер. В последнее время ДТП с дикими животными участились. По данным профильного ведомства, в настоящее время у косуль начался гон, и животные активно перемещаются, теряют осторожность и могут выходить на автомобильные дороги. Большинство ДТП с животными происходит или вечером, или ранним утром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на участке с 124-го по 174-й км автомобильной дороги М-3 «Украина» построили первый в России экодук. По мнению калужских властей, автомобильный экодук должен обеспечивать безопасную миграцию диких животных. Для круглосуточного наблюдения за перемещением животных была установлена поворотная веб-камера с углом обзора 180 градусов и функцией ночного видения.

Статистика ГИБДД по столкновению диких животных с автомобилями на трассах показывает, что во время своей миграции лоси не спешат пользоваться экодуком, и по-прежнему выходят на проезжую часть, погибая под колёсами проезжающих машин. Так, вечером 24 июля на 195-м километре федеральной трассы А130 Москва — Малоярославец — Рославль в Юхновском районе автомобиль Lada Granta сбил косулю. От столкновения с животным машина улетела в кювет, а три человека получили травмы. 23 июля на 15 километре дороги Калуга-Ферзиково в кювете оказался мотоциклист на Kawasaki, который врезался в лося. В ГИБДД не уточнили состояние пострадавших диких животных.