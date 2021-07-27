Пенза, 27 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Пензенской области тестирование на ВИЧ-инфекцию проведут 1 и 2 августа. Экспресс-исследования смогут пройти жители городов Пенза, Каменка и Заречный в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», которая стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске.

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По информации минздрава Пензенской области, тестирование на ВИЧ проведут с 12:00 до 18:00 в Каменке — на площадке у ТЦ «Центральный», в Заречном — на площадке перед ТЦ «Глобус», в Пензе — на Театральной площади.

Все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В период проведения акции мобильные пункты тестирования проедут по большим и малым городам 50 регионов РФ.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 1 ноября 2020 года проживали 4084 человека с ВИЧ.

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