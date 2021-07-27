Джакарта, 27 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Министерство инвестиций Индонезии передало данные о реализации инвестиций за второй квартал 2021 года, сообщает CNBC Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

В апреле-июне 2021 года реализация инвестиций составила 223 трлн индонезийских рупий ($15,3 млрд).

Рост реализации инвестиций составил 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года и 16,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Иностранные инвестиции составили 116,8 трлн индонезийских рупий ($8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Индонезии, число зараженных коронавирусом граждан Индонезии за границей продолжает расти.

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