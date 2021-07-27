Семилуки, Воронежская область, 27 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Следственные органы начали проверку по информации о нарушении прав пожилых граждан, проживающих в селе Вознесеновка Лосевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области, сообщила 27 июля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Отделение ОНФ в Воронежской области Дорога в селе Вознесеновка

О том, что пожилые жители села на собственные деньги привели в порядок участок дороги на улице Донской — иначе в случае необходимости «скорая» или пожарные проехать здесь просто не смогут, сообщило региональное отделение ОНФ. Речь идёт о 350 метрах дороги, идущей под уклон, которая даже после маленького дождя становится непроезжей. В СК обещали дать объективную правовую оценку ситуации.

Отметим, что с комментарием по ситуации с дорогой в селе Вознесенка ранее уже выступила администрация Семилукского района.

«Администрация поселения выполняет ремонт дорог по списку, утверждённому Советом народных депутатов, в котором народные избранники учитывают все просьбы жителей и в первую очередь то, чтобы потраченные деньги принесли пользу как можно большему количеству жителей в поселении. Как правило, в приоритете улицы в центре поселения и те, которые ведут к соцобъектам. Улицы Донская нет в списке на укладку твёрдого покрытия до 2023 года, но это не значит, что ситуацию не пытаются исправить. В прошлом году были уложены щебнем соседние улицы Казацкая и Садовая, что делает этот квартал проездным. Более того, по возможности делается грейдирование проблемных участков. На улице Донская есть жители, которые проживают большую часть в городе Воронеж и очевидно, что мы не можем предоставить такую же инфраструктуру, как в городе-миллионнике с несравнимо большим бюджетом», — говорится, в частности, в заявлении администрации района.