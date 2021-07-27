Пекин, 27 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил рестайлинговый кроссовер Binyue/Coolray. Об этом сообщается на сайте «Новые автомобили».

Geely Geely Coolray/Binyue

В Китае Coolray продается под наименованием Binyue. Обновленная модель кроссовера появится в продаже на китайском авторынке в августе 2021 года.

Новинка получила небольшие изменения. Экстерьер модели стал более «спортивным» за счет более резких линий. Модернизированный Binyue/Coolray получил новый бампер с большими воздухозаборниками. Между бампером и решеткой разместилась Х-образная вставка из неокрашенного пластика. Отличительной особенностью новинки стали фары с новым рисунком.

Внешний вид кроссовера дополняют черные накладки на нижней части дверей. Крыша модели окрашена в черный оттенок. Также стоит отметить появление спортивного спойлера на крыше. Внутри машины появился тачскрин мультимедиа диаметром 12,3 дюйма.

Начальные версии Binyue/Coolray оснащаются турбомотором объемом 1,4 л мощностью 140 л. с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой». Максимальные комплектации получили 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 176 л. с., сочетающийся с 7-ступенчатым АКПП с двойным сцеплением.

Ранее в Китае компания Geely представила крупный кроссовер Xingyue L, стоимостью от 148 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей).

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