Москва, 27 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Египет отправляется делегация специалистов Роспотребнадзора и Ростуризма для инспекции и оценки санитарных процедур на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет

Египетские власти ждут прибытия российских специалистов 27 июля. Планируется, что визит российских экспертов ускорить расширение квот на направлениях Хургада и Шарм-эль-Шейх.

В АТОР отметили, что если эксперты Роспотребнадзора сочтут эпидситуацию на курортах Египта благоприятной, то о расширении квот на прямые авиарейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть объявлено до 1 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2021 года резидент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете полётов на курорты Египта.

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