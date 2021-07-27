Барнаул, 27 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно стали выявлять более 200 новых носителей коронавируса, пока не собираются приостанавливать плановую медицинскую помощь. Об этом 27 июля в ходе пресс-конференции сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«Даже при ухудшении ситуации, неотложная или экстренная помощь сохранится в любом случае. Пока же ситуация прогнозируема и предсказуема», — заявил глава региона.

Также Виктор Томенко отметил, что в случае необходимости, в крае еще есть возможности для развертывания коек в ковидных госпиталях: можно создать от 1,5 до 2 тысяч мест.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 июля 2021 года, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (60 993 человека, +266 за последние сутки) новый вирус победили 48 628 человек (всего +72 за последние сутки).

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